Elon Musk, a nossa fantasmagoria

A riqueza do homem mais rico do mundo cresceu 26 mil milhões de dólares – segundo as contas relatadas pelos jornais – no dia em que Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos. Não adianta saber a que quantia estes 26 mil milhões vieram juntar-se porque há um limite a partir do qual as nossas capacidades soçobram e caímos no abismo do irrepresentável. Elon Musk é um titã que desembarcou no nosso tempo para mostrar sem pudor o que é o capitalismo extremo e como o seu arquétipo está para além do humano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt