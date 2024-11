Vale do Lima vai ser Região Europeia da Gastronomia e Vinho em 2025

Soube-se esta quinta-feira. O Vale do Lima será Região Europeia da Gastronomia e Vinho em 2025. Território abarca os concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.

Os municípios de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, situados no vale do Lima, vão ser em 2025 Região Europeia da Gastronomia e Vinho, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado, a Câmara de Viana do Castelo adianta que o projecto foi candidatado à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), tendo sido distinguido em reunião da assembleia geral com o título de Região Europeia de Gastronomia e Vinhos 2025.

Segundo a autarquia, a AMPV considerou que, nos quatro municípios banhados pelo rio Lima, a gastronomia e vinhos são "dos mais importantes produtos da oferta turística", razão pela qual justificou a distinção, "como forma de estimular a ligação" entre eles.

O projecto Vale do Lima Região da Gastronomia e Vinho "visa impulsionar o turismo enogastronómico da região, promovendo o seu rico património cultural e a identidade gastronómica local".

Pretende também "estimular a economia circular, envolver as comunidades e atores locais, incentivar a transferência de conhecimentos entre os diferentes agentes do sector, além de valorizar os profissionais da agro alimentação e da restauração".

A iniciativa quer ainda "contribuir para o reconhecimento da gastronomia como um factor diferenciador, capaz de agregar valor e dinamizar a economia local".

A sub-região do Lima está de tal forma ligada a uma variedade de uva branca em concreto, que mereceu a iniciativa "Loureiro Vale do Lima", criada com o objectivo de valorizar e promover o vinho verde. Actualmente, existem 45 produtores engarrafadores no Vale do Lima, sendo a sub-região aquela que porventura nos últimos tempos tem registado maior procura por parte de empresas que já operavam noutros terroirs do Vinho Verde e até mesmo fora da região.

Produtos locais também à mesa

A gastronomia dos quatro municípios "também tem sido reconhecida como um património cultural e de identidade regional, sendo que, aliada à promoção dos produtos endógenos, contribui de forma significativa para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável da região".

A casta Loureiro e o Vale do Lima são apresentados como um vinho, um território, um destino. E o mote da iniciativa "Loureiro Vale do Lima" é incrementar o "enoturismo através do desenvolvimento de um conjunto alargado de acções de promoção e marketing do Vinho Verde centradas especificamente na casta Loureiro, enquanto produto patrimonial e identitário da região do Vale do Lima, apostando numa marca territorial de grande valor".

Já as "especialidades gastronómicas da região revelam que a tradição assenta numa gastronomia rica e variada, caracterizada pelo uso de produtos frescos, como leguminosas, carnes provenientes dos prados e frutos do mar, reflectindo a proximidade com o oceano".

"Além disso, destaca-se pelo cuidado e afecto no preparo, criando pratos de conforto e prazer, o que demonstra que comer bem está directamente ligado à hospitalidade", refere a nota de imprensa da autarquia vianense, destacando ainda outros produtos turísticos como as festividades, a paisagem e o património.