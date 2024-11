Obciber 2024: PÚBLICO volta a ser o grande vencedor dos Prémios de Ciberjornalismo

O PÚBLICO voltou a vencer a principal categoria dos Prémios de Ciberjornalismo 2024, atribuídos pelo Observatório do Ciberjornalismo (Obciber). O prémio do júri na categoria de Excelência Geral em Ciberjornalismo soma-se ainda a duas distinções (do júri e do público) na categoria de Reportagem Multimédia.

Meio século depois, souberam enfim o que a PIDE sabia deles, um extenso dossiê publicado a 24 de Abril, com textos de Manuel Carvalho, fotografias de Adriano Miranda e Paulo Pimenta, vídeos de Joana Bougard, Joana Gonçalves, Mariana Godet e Tiago Lopes, web design e desenvolvimento Alexandre Santos, direcção de arte de Sónia Matos e direcção criativa de Inês Oliveira, é o trabalho duplamente premiado na categoria de Reportagem Multimédia.

O anúncio dos vencedores da 17ª Edição dos Prémios de Ciberjornalismo teve lugar no final do VIII Congresso Internacional de Ciberjornalismo que decorreu esta quinta-feira no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Entre outras distinções, destaque para o voto do público para a Rádio Renascença na categoria de Excelência Geral em Ciberjornalismo, o prémio para a cobertura dos incêndios florestais pela RTP na categoria de Última Hora, e as distinções de Ciberjornalismo de Proximidade para a Mensagem de Lisboa e o Jornal Reconquista e de Ciberjornalismo Académico para o ComUM e A Cabra.