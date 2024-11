Fenprof diz que medidas para aumentar professores tiveram impacto “muito aquém do anunciado”

Não é positivo o balanço que a Fenprof faz dos resultados do Plano +Aulas+Sucesso, em concreto no que se refere ao concurso externo extraordinário destinado a colmatar a falta de docentes em zonas do país e disciplinas em que essa falta é particularmente dramática, em escolas classificadas como carenciadas. A Fenprof lembra que 21% das vagas ficaram por preencher e que muitas das que foram preenchidas não o foram com novos profissionais ou com garantias de estabilidade.

