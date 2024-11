Baile de carnaval garantido, Monobloco no Porto e show de pandeiros em Lisboa

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O som da bateria vai soar mais alto, já de olho no carnaval de 2025. O bloco Cuiqueiros de Lisboa acertou, com a casa de shows Titanic, um baile para o domingo de folia, em 2 de março. A meta, com esse evento, é amplificar a importância do samba para Lisboa, que ainda não se convenceu a incluir o carnaval em seu calendário oficial de eventos. “Vamos fazer barulho. Não há mais como negar que o ritmo brasileiro está cada vez mais presente no território português”, diz Neném do Chalé, fundador do Cuiqueiros.

Segundo ele, antes de o baile começar, haverá um esquenta na praça que fica ao lado da estação de metrô do Cais do Sodré. Ali, os batuqueiros promoverão um encontro com muita música até o início da festa, a partir das 20h no Titanic. “Queremos arrastar o público da praça do Cais do Sodré até a casa de show. Será um desfile curto, mas muito animado. Lisboa merece toda a alegria do samba. A perspectiva é de que pelo menos mais um bloco se una ao movimento. Também estamos negociando convidados para o baile”, conta Chalé.

Festival de ritmos

Quem não quiser esperar o carnaval chegar, poderá curtir o coletivo brasileiro Monobloco, que faz a estreia de sua turnê na Europa a partir de Portugal. O grupo, que já passou pelo Estoril, se apresenta no Porto nesta sexta-feira, no Hard Club. A batucada do Monobloco, um clássico do carnaval do Rio de Janeiro, passará por nove cidades de sete países com músicas de vão de Alceu Valença ao samba, do pop contemporânea de Lulu Santos aos clássicos de Jorge Ben Jor e Tim Maia, do axé baiano ao funk carioca. Um resumo dos sons que sacodem o Brasil.

O Monobloco é formado por nove músicos: Pedro Luís, João Biano, Celso Alvim, Pitito, C.A. Ferrari, Sidon Silva, Fabinho, Glauber Seixas, Robertinho e Mário Micco. Há 24 anos na estrada, o coletivo já batucou de tudo, sempre incorporando novos ritmos ao seu repertório. O Monobloco preparou mais de 2 mil percussionistas em suas oficinas desde 2000. O grupo tem na sua base de formação as escolas de samba do Rio.

Pandeiro preferido

Em Lisboa, no sábado, 23 de novembro, o samba vai rolar ao ritmo de Gilberto Gil. O Pandeiro Lx, bloco liderado por Juninho Ibituruna e Meli Huart, fará um ensaio aberto na Sociedade da Boa União, em Alfama. Já confirmaram presença no evento que promete ser uma celebração da música e da cultura brasileiras, Kali Peres, Emile Pereira e Dani Sou. O bloco nasceu em 2019, quando homenageou Jackson do Pandeiro.

Estrela do bloco, o pandeiro se tornou um dos instrumentos preferidos entre aqueles que buscam aprender a batucar. O bloco, por sinal, promete abusar das diversas sonoridades rítmicas no evento deste sábado. O objetivo dos organizadores é proporcionar uma experiência mais livre e dançante para quem conduz o instrumento.