O recorde orçamental, o revanchismo da direita e os salários dos políticos

O Parlamento não quer ser polícia da moda, os fantasmas do PREC que estão vivos, a semana política parecia que estava fraca, mas quando começámos a preparar este episódio, percebemos que tínhamos muito para falar. Um dos temas é o Orçamento do Estado que vai a votação final global na próxima semana. Já percebemos que o Governo provavelmente vai ser obrigado a aprovar algumas propostas de alteração impostas pela oposição e damos exemplos.

Falamos também de outro tema relacionado com o Parlamento mas não com o Orçamento. A conferência de líderes deu início a uma discussão sobre o que podem ou não vestir as pessoas que estão nas galerias e acabou a discutir também as regras de indumentária dos deputados. Contamos essa história.

E ainda falamos sobre a contra-revolução democrática que foi o 25 de Novembro, os cortes salariais dos políticos e a greve geral inédita para 6 de Dezembro em reacção a declarações do ministro da Presidência que salientou o mau desempenho de Portugal ao nível dos acidentes por quilómetro de ferrovia e acrescentou que o Governo aprovou um diploma para reforçar as contra-ordenações para os maquinistas “criando uma proibição de condução sob o efeito de álcool”.

No fim, terminamos com o habitual momento Público & Notório.