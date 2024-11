As decisões e polémicas que deixaram ministra da Saúde debaixo de fogo

Assumiu a pasta em Abril e logo se fez sentir. As decisões de Ana Paula Martins somam críticas da oposição, que insiste com pedidos da sua demissão e da restante equipa da saúde.

As críticas à ministra da Saúde subiram recentemente de tom e atingiram o pico com a greve no INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), mas as declarações e decisões que Ana Paula Martins tomou ao longo dos últimos oito meses no Governo vêm sendo alvo de censura da oposição desde o início da governação da Aliança Democrática. Da polémica relacionada com a saída de Fernando Araújo da direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), às mortes durante a greve do INEM, a ministra ficou cada vez mais fragilizada e é hoje uma governante debaixo de fogo.