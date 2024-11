Aumento extra de pensões é a primeira medida à revelia do Governo. Há mais na calha

As votações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na especialidade só arrancam nesta sexta-feira, mas já se sabe qual é a primeira medida da oposição que vai passar contra a vontade do Governo. No próximo ano, as pensões até aos 1565 euros terão mesmo um aumento extra de 1,25% proposto pelo PS, depois de o presidente do Chega ter anunciado que a bancada se irá abster nessa proposta. Tendo em conta que a proposta do PS deverá ser a última da esquerda a ser votada, a expectativa é que Bloco, PCP e Livre, que querem também uma actualização complementar acima da fórmula da lei, ainda que proponham valores ainda mais altos, acabem por votar a favor dos 1,25% dos socialistas. Com a abstenção do Chega e o voto a favor do resto da esquerda, os votos contra do PSD, IL e CDS não chegam para chumbar a proposta do PS.

