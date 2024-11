Patas ao alto! Polícia descobre que ladrão de sapatos num infantário é... uma doninha

A polícia da cidade de Koga, no Japão, instalou câmaras depois de terem sido roubados 15 sapatos. Quando perceberam que o ladrão era uma doninha, pais e professores ficaram aliviados.

Os sapatos das crianças estavam a desaparecer em massa de um jardim-de-infância japonês — e isso preocupou tanto os pais e os professores que a polícia foi chamada.

No local do crime, no Sudoeste do Japão, os sapatos estavam espalhados pelo recinto da escola — alguns numa pilha junto à entrada, outros presos na vedação. Parecia o trabalho de um ladrão desajeitado ou apressado.

Cinco pares de sapatos e cinco sapatos individuais, 15 no total, desapareceram das instalações do jardim-de-infância Gosho Kodomo-en, na cidade de Koga, na província de Fukuoka, a 6 de Novembro. Na manhã seguinte, desapareceram mais seis sapatos.

“Pensámos que se tratava de alguém com distúrbios, alguém com uma obsessão por sapatos de criança, talvez”, disse o responsável pela esquadra de Kasuya em Fukuoka, Hiroaki Inada, numa entrevista telefónica ao The Washington Post.

A polícia instalou três câmaras e começou a investigar os incidentes por suspeita de roubo.

Passaram-se quatro dias até que outro sapato desaparecesse. A polícia vasculhou as imagens de vídeo, na esperança de finalmente apanhar o culpado em flagrante.

E apanharam: uma doninha sorrateira pode ser vista a aproximar-se cautelosamente dos compartimentos onde as crianças guardam os sapatos, às 19h40, antes de sair a correr com um único sapato branco na boca.

Não é claro se a doninha estava a trabalhar sozinha ou se houve outros envolvidos em incidentes anteriores.

O vídeo cativante de 11 de Novembro, divulgado pela esquadra de Kasuya, trouxe alívio — e risos — à escola.

“Ficámos muito aliviados por descobrir que era apenas um animal”, disse o director do jardim-de-infância, Yoshihide Saito, numa entrevista telefónica. Estávamos sempre a pensar: “Será que iriam agravar a situação?” O jardim-de-infância Gosho Kodomo-en pediu à polícia que patrulhasse o recinto da escola depois de os detectives não terem conseguido localizar quaisquer pegadas ou provas do primeiro assalto.

“Nenhum de nós estava à espera que isto se tornasse uma história tão mediática”, disse. “Os miúdos adoram a doninha. Acharam-na tão gira quando lhes mostrámos o vídeo.”

No Japão, é costume tirar os sapatos antes de entrar em casa e em certos estabelecimentos, incluindo escolas, para manter os espaços limpos e mostrar respeito pelos espaços partilhados. Nas escolas japonesas, os alunos e os professores usam sapatos de lona, chamados uwabaki, que devem ser calçados quando entram nas instalações.

Para evitar que o ladrão voltasse a aparecer, o jardim-de-infância Gosho Kodomo-en começou a cobrir os cubículos com redes.

Segundo a directora, a doninha continua a visitar a escola. Embora não tenha roubado nada desde que a rede foi colocada, Saito disse que o próximo passo seria deixar aromas concebidos para afastar as doninhas na área de armazenamento de sapatos para as manter afastadas.

As doninhas são famosas por roubarem e esconderem coisas. São conhecidas por matar roedores e roubar ovos de aves premiadas para se alimentarem. Como animais de estimação, escondem por vezes as meias e os chinelos do dono em casa.

Este comportamento natural faz com que sejam frequentemente rotuladas como animais matreiros e astutos.

“Isto foi algo que nunca tínhamos visto antes, por isso acabei por fazer muita pesquisa sobre a espécie depois disto”, disse Inada. “Acredito que a doninha estava simplesmente a levar os sapatos para o seu ninho para se aquecer, agora que está a ficar frio”.

Os sapatos desaparecidos nunca foram encontrados.