Saúde: do fardo à oportunidade

Vá-se lá saber porquê – e a interrogação não é retórica – está instalado, há muitos anos, na nossa vivência coletiva, um sentimento forte de desconforto relativamente à saúde. Quase uma depressão em que todos nos deixamos cair.

A forma como o tema foi ganhando uma centralidade exagerada na contenda político-partidária será, certamente, uma das grandes causas para este estado depressivo. No entanto, podemos observar que os cavalos de batalha e os argumentos utilizados por quem está na oposição são, na sua larga extensão, os mesmos que quem está no governo usa quando as posições estão trocadas.

Trata-se de um quadro comum à generalidade dos países europeus no que diz respeito à coreografia, mas, desgraçadamente, muito mais vincado quanto à intensidade e dimensão. Dificilmente conseguiremos interromper este ciclo vicioso que tanto nos prejudica, sobretudo, como sempre, aos mais desfavorecidos, se não formos capazes de construir um pacto de regime sobre o tema, explícito ou tácito.

A realidade tem mostrado que se trata de uma empreitada difícil, impossível, dizem alguns – onde se contam muitos dos mais experientes – mas, mais uma vez, faz sentido que nos interroguemos sobre a quem interessa esta situação.

Sejamos claros, com todos os defeitos e as inúmeras necessidades de melhoria mais do que diagnosticadas, o desempenho global do sistema é bom e compara-se muito positivamente com os demais países que dispõem de ofertas de saúde nacionais e estruturadas. Por outro lado, os ganhos seriam evidentes e relevantes se não desperdiçássemos energia e oportunidades com contendas desnecessárias porque, em grande medida, artificiais.

Mais, se formos capazes de retirar o tal manto depressivo que, entre outras consequências negativas, faz com que a saúde só seja notícia pelas más notícias, veremos que a prestação de cuidados está integrada num ecossistema vibrante que vai da investigação de qualidade que se faz nas nossas universidades e institutos até à dinâmica, em franco crescimento, da internacionalização de muitas das empresas deste setor.

Cerca de 10% da população ativa trabalha em áreas da saúde ou com ela relacionada contribuindo para muito perto de 10% do PIB nacional. Embora a maioria dos nossos concidadãos não tenha essa perceção, trata-se de um setor exportador, em franco crescimento, com valores em 2023 na casa dos 3,3 mil milhões de euros. Usando como comparação outras realidades a que todos associam de imediato a sua vocação exportadora, e sem qualquer abordagem competitiva, a saúde exporta mais do que a cortiça, o vinho ou o calçado.

E é por aqui, pelo aprofundamento consequente da visão da saúde enquanto motor do desenvolvimento económico e social, que temos de ir. É muito clara e evidente a interdependência sinergética entre o sistema nacional de prestação de cuidados e o cluster em que este está inserido, que se maximizam e retroalimentam mutuamente. A sustentabilidade do primeiro depende da competitividade do segundo e vice-versa.

Nunca foram tão grandes os desafios que a saúde vai globalmente enfrentar devido à pressão demográfica, à exigência de mais e melhores cuidados e à escassez de recursos humanos. As respostas vão passar sobretudo pela adoção, massiva e inteligente, de tecnologia e pela mudança de paradigmas: de agudos para crónicos e de tratamento para prevenção.

Este quadro não pode deixar de ser visto como uma enorme oportunidade para a valorização do bom conhecimento que todos os dias se gera nas universidades, nos institutos, nos hospitais e nas empresas portuguesas.

