Não há realidade B

Há quem confunda vontades e desejos com negação de realidade. No final, acham que há uma realidade B que está ali. Não só não está, como isso facilmente agrava o problema. Assim vai o tema da sustentabilidade da Segurança Social.

Nesta coluna, há duas semanas, salientei que o Ageing Report da Comissão Europeia indica que, a partir da década de 1950, quem se reformar terá uma taxa de substituição, ou seja, uma relação entre o que receberá face ao último vencimento, que nem chega a 40%. Alertei igualmente para que o regime previdencial irá entrar em rutura com menos receitas do que despesas. Estes números têm por base os melhores pressupostos internacionais e são os utilizados, e amplamente aceites, no exercício do Orçamento do Estado. Não apenas por este Governo, mas pelos anteriores, como não podia deixar de ser. Também o anterior Governo lançou o debate sobre a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, pedindo a um conjunto de especialistas a elaboração de um Livro Verde com recomendações sobre como recuperar a sustentabilidade, livro esse em discussão pública. Pode haver diferentes soluções para resolver o desafio, mas o diagnóstico é unânime — o modelo actual não é suficiente para fazer face aos compromissos assumidos nas pensões e a taxa de substituição vai descer, já na década de 50.

Mais uma vez se espoletou um conjunto de reações ao artigo nas redes sociais. Não é uma área fácil, sobretudo quando os responsáveis políticos são os primeiros a desinformar.

Um dos temas abordados é o de que a nossa taxa de substituição é das mais elevadas da Europa e que não há maus níveis de poupança. Porém, o primeiro indicador não revela prudência financeira — países em igual stress demográfico e de crescimento económico pagam menos aos seus pensionistas presentes, já que preferem algum equilíbrio geracional. Além disso, em Portugal essa elevada taxa de substituição existe para os pensionistas da CGA, provocando problemas sérios de equidade, em cima da sustentabilidade. Sobre a poupança, falar em bons níveis parece fazer esquecer que em Portugal a poupança está sobretudo em forma de “habitação”, e por isso comparam-se coisas não comparáveis.

Outras críticas revelam desconhecimento em relação ao funcionamento das carreiras contributivas.

Finalmente, aqui neste jornal, Hélder Verdade Fontes, escreve um artigo de resposta no qual não nega a existência da necessidade de equilíbrio financeiro, mas classifica-a como uma realidade "aparentemente" sombria (o “tal capricho”). A crítica maior que faz ao meu alerta é a de que os mais pobres não poupam ou não conseguem poupar. (Não é verdade.) E apresenta, por isso, uma “solução”: melhores salários! É evidente que o aumento de salários, tal como o crescimento económico, beneficia a sustentabilidade (o que é referido no anterior artigo). Tal como se estivéssemos num sistema de capitalização, o retorno gerado pela economia seria igualmente importante.

O ponto é que nada disto é suficiente. Por outras palavras, ou se sobrecarrega o que se paga (mais impostos, o que é claramente uma má solução no contexto geral) ou promove-se uma mudança no sistema. Síntese fundamental: o sistema previdencial vai entrar em défice, tendo de entrar o fundo de estabilização, e tudo isto já se faz com o cenário de fortes reduções das pensões face ao último vencimento. Num país com baixas respostas sociais e baixa poupança com liquidez, se isto não é uma bomba-relógio para a velhice, não sei o que será.

É necessário explorar soluções para a Segurança Social, construir consensos e planear uma transição para um novo modelo-previdência, assente também na poupança individual, que pela sua natureza é lenta e exige estabilidade. Ignorar essa necessidade, ou pior, negá-la à população — que, por ter menos familiaridade com o tema, até porque não tem de conhecer ou estudar os "ageing reports" e anexos do Orçamento do Estado — é uma mistura de negligência e desinformação. Não existe uma realidade alternativa. Não há realidade B.

