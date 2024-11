Investir na Psicologia é crucial para um SNS com futuro

Nos últimos anos, a saúde mental tem ocupado o centro das preocupações sociais e políticas. Esta mudança reflete uma realidade inegável: sem saúde mental, não há saúde. Contudo, no Serviço Nacional de Saúde, persistem lacunas no acesso a cuidados psicológicos, com um impacto profundo na qualidade, eficiência e sustentabilidade do sistema.

A OMS estima que, até 2030, os problemas de saúde mental sejam a principal causa de incapacidade no mundo. Portugal já enfrenta este cenário: perturbações como ansiedade e depressão afetam uma parcela significativa da população, refletindo-se na elevada procura por cuidados de saúde. No entanto, o investimento em Psicologia no SNS ainda é insuficiente para atender à crescente procura.

As Unidades Locais de Saúde representam uma oportunidade para corrigir estas lacunas, ao integrar psicólogos/as em equipas multidisciplinares e ao aproximá-los das comunidades. Ao garantir que todos tenham acesso a consultas de Psicologia, o SNS promove a igualdade no direito à saúde, independentemente da localização geográfica ou da condição económica dos utentes.

Investir na intervenção psicológica precoce pode evitar o agravamento de problemas de saúde mental. Por exemplo, a deteção e tratamento rápidos de ansiedade ou depressão em fases iniciais podem evitar hospitalizações, uso prolongado de medicamentos e o desenvolvimento de condições incapacitantes.

Mais ainda, a Psicologia tem um papel crucial na promoção de comportamentos saudáveis. Programas de gestão de stress, prevenção de consumo de substâncias e promoção de estilos de vida equilibrados contribuem para uma população mais saudável e menos dependente de cuidados de saúde.

Além disso, investir na Psicologia é uma estratégia financeiramente sustentável. O conceito de sustentabilidade financeira no SNS está intimamente ligado à capacidade do sistema de oferecer cuidados de qualidade sem sobrecarregar os recursos disponíveis. Embora o investimento inicial em serviços de Psicologia possa parecer elevado, os benefícios a médio e longo prazo tornam esta decisão financeiramente vantajosa. Estudos demonstram que o investimento em saúde mental gera um retorno significativo, particularmente evidente, em áreas como a diminuição do recurso aos Serviços de Urgência, a diminuição da dependência de medicamentos e a prevenção de hospitalizações.

Estudos demonstram que o investimento em saúde mental gera um retorno significativo, particularmente evidente na diminuição do recurso aos Serviços de Urgência, da dependência de medicamentos e a prevenção de hospitalizações

Investir na Psicologia não beneficia apenas os utentes, mas também os profissionais. O stress e o burnout são cada vez mais comuns entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Os psicólogos podem oferecer suporte emocional às equipas, prevenindo o esgotamento. Profissionais mais saudáveis e satisfeitos estão mais aptos a oferecer cuidados de qualidade, criando um ciclo virtuoso que beneficia todo o sistema. Num SNS já sobrecarregado, garantir o bem-estar das equipas é uma condição indispensável para a sua sustentabilidade.

Investir em Psicologia no SNS é uma estratégia inteligente de alocação de recursos e uma decisão estratégica para o futuro. Com foco na prevenção, na eficiência e na equidade, a Psicologia pode tornar o sistema de saúde, mais acessível, resiliente e sustentável, fazendo com que os custos iniciais sejam amplamente compensados por poupanças a médio e longo prazo. Afinal, a saúde mental não é apenas um reflexo da saúde individual, mas um alicerce para o bem-estar coletivo e para a prosperidade de todo o país.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico