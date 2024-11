A demagogia triunfou nas 2161 propostas de alteração ao OE

1. Os partidos com assento parlamentar decidiram entrar na discussão do Orçamento do Estado na especialidade com o mesmo ímpeto e a mesma desfaçatez com que a cavalaria irrompe sobre as forças inimigas. Vai daí, apresentaram não 100, não mil, não duas mil, mas exactamente 2161 propostas de alteração à proposta de lei do Governo. No ano passado, a exuberância legiferante dos partidos tinha já atingido as raias do ridículo: os partidos apresentaram 1938 propostas de alteração. Este ano, superaram o número redondo dos dois milhares e neste devaneio houve um campeão: o Chega, com 638 iniciativas. Nada a estranhar: o partido que dispara sobre tudo o que mexe para ocupar o máximo espaço possível nas televisões ou nas redes, não ia perder a oportunidade de se revelar como um agente empenhado em pôr o país “na ordem”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt