As comemorações do 25 Novembro de 1975

A comemoração do 49.º aniversário do 25 de Novembro na AR não será mais do que um último esforço para que a direita portuguesa grite igualmente vitória. Lembro que ela perdeu no dia 25/4/1974, depois, com os fiascos do general Spínola do 28/9/1974 e do 11/3/1975 perdeu mais uma vez, sendo completamente derrotada quando o general Kaúlza de Arriaga e o major Jaime Neves viram, a 25/11/1975, recusados os bombardeamentos ao quartéis dos revoltosos Ralis e RPM, que provocariam caos no país e justificariam o aparecimento de um “general a cavalo” para meter tudo em ordem, “endireitando” o país.

Ricardo Charters-d’Azevedo, São Pedro do Estoril

Parlamento e 25 de Novembro

Haver ou não comemorações, o importante é termos Liberdade. E temos Liberdade. Nem o 25 de Abril, nem o 25 de Novembro nem a Liberdade têm dono. Alguns entendem que são donos e proprietários dela, que só o que dizem e fazem está certo. O que os outros dizem, pensam ou fazem está errado. Não é. A Liberdade também é entender isso. A sessão solene, quer as pessoas gostem ou não, foi aprovada em liberdade. As pessoas devem aceitar as decisões livre e democraticamente tomadas, mesmo que não gostem – é isso a Liberdade. Os deputados ainda mais obrigação têm – estão no Parlamento e são pagos por nós, mas também têm Liberdade de não participar. Viva a Liberdade.

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

<_o3a_p>

Os mil dias de uma guerra sem fim

Os mil dias de uma guerra, sem fim, entre Ucrânia e Rússia, certamente não terá um final a curto prazo. As milhares de vidas que têm sido ceifadas, e as cidades e vilas devastadas e destruídas, que têm vitimado um povo inocente, em prol e pelos ideais de um tresloucado e doentio homem forte do regime russo. Será que não há neste globo terrestre uma força superior que acabe com esta guerra? Por quanto tempo os nossos ouvidos e olhos vão suportar esta ferida profunda nos nossos corações?. Por quanto tempo mais vamos suportar esta carnificina? A grande indústria dos fabricantes de material bélico continua a sustentar esta e outras guerras. Parem por favor. O mundo precisa de paz.

Mário da Silva Jesus, Codivel

Mil dias malditos

Mil dias de malvadez putiniana foram já cumpridos, através do eufemismo “operação militar especial”, em que a destruição, as deportações e mortes aos milhares foram perpetradas para a anexação de uma nação independente – a Ucrânia –, que se quer livrar a todo o custo das garras do invasor. No entanto, o mundo dito ocidental, com os EUA incluídos, a ONU e a NATO dissuasora, “tudo tem feito” para que sejam repostas as fronteiras que o usurpador tem vindo a tomar.

O ensandecido morador do Kremlin vale-se do estatuto de ditador e de alguma fragilidade consensual do mundo democrático para se impor pela força, chegando à loucura de ameaçar com o uso de armas nucleares quem se oponha aos seus diabólicos desígnios, contando ainda com o auxílio criminoso dos loucos da Coreia do Norte e do Irão.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Escalada perigosa

O mundo que habitamos, este planeta onde a vida se desenvolveu de forma prodigiosa em uns biliões de anos, gerando a espécie muito especial que é o Homo sapiens, está ainda longe de ser o Paraíso na Terra. Habitamos um planeta onde a sorte da natureza gerou vida numa escala prodigiosa, a biosfera pujante, no mar, em terra e no ar. E o decifrador das leis da natureza, o construtor de civilizações, Nós, pronome pessoal colectivo, de todos os seres humanos do planeta, de ontem e de hoje. Do caos nasce o cosmos, nas mitologias, a neguentropia gera ordens complexas e evolutivas, na natureza física, química, biológica, psicológica, social e espiritual, e em que a História das sociedades pode atingir os píncaros da perfeição, como microcosmo reflexivo do macrocosmo. Quando a inteligência humana descobre o real em profundidade, falta-lhe o “Conhece-te a ti mesmo” ainda, não no plano do ego, mas no todo de uma noosfera social racional e universal.

Perigo perigosíssimo, a escalada da guerra geral, da humanidade bipartida, entre leste e oeste, supertecnológica, mas acéfala. E a inteligência artificial para que serve?

José Manuel Jara, Lisboa