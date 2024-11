Vão as polémicas nomeações de Trump passar tranquilamente no Senado?

De entre os milhares de nomeações que são feitas por cada novo Presidente dos Estados Unidos para preencher os mais variados cargos nas estruturas do poder executivo do país, há duas dezenas que se destacam pela sua importância e proximidade ao chefe da Casa Branca — o Gabinete dos Estados Unidos, um órgão consultivo do Presidente norte-americano que inclui, no mínimo, o vice-presidente dos EUA, o chefe do Gabinete e os líderes dos 15 principais departamentos (ministérios).

Além disso, os Presidentes dos EUA costumam nomear para o Gabinete mais uma dezena de responsáveis, incluindo alguns que não precisam de ser submetidos à aprovação do Senado. Uma série de nomeações relevantes — e polémicas, como a do empresário Elon Musk — não carecem de aprovação no Senado, nem integram, à partida, o Gabinete da Casa Branca.

Subscreva o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts.