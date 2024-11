Morreu John Prescott, antigo vice-primeiro-ministro e aliado de Tony Blair no Reino Unido

Descrito como um “gigante” e uma “lenda” do Partido Trabalhista, foi figura importante na ligação entre a esquerda tradicional e o movimento centrista do New Labour, entre 1997 e 2007. Tinha 86 anos.

John Prescott, antigo vice-primeiro-ministro do Reino Unido e figura de referência do Partido Trabalhista britânico, que sofria há muito tempo com Alzheimer, morreu na quarta-feira, aos 86 anos, informou esta quinta-feira a família. “Número dois” de Tony Blair entre 1997 e 2007, desempenhou um papel fundamental na mediação entre a esquerda tradicional do partido e o movimento de recentramento ideológico que ficou conhecido como New Labour.