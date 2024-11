Kiev diz que a Rússia disparou um míssil intercontinental contra a Ucrânia

A Força Aérea da Ucrânia acusou nesta quinta-feira a Federação Russa de ter disparado um míssil balístico intercontinental (ICBM), a partir da região de Astracã, perto do mar Cáspio, contra “empresas e infra-estruturas críticas na cidade de Dnipro, no centro-leste” da Ucrânia.

As autoridades militares ucranianas não revelaram detalhes sobre eventuais mortos e feridos, ou mesmo de danos materiais, mas acrescentaram que, no mesmo ataque, conseguiram interceptar seis mísseis de cruzeiro Kh-101.

Da parte da Rússia, também não houve confirmação ou refutação da acusação ucraniana. O Ministério da Defesa russo informou apenas que interceptou dois mísseis de longo alcance Storm Shadow, de fabrico britânico, que, segundo fontes militares ouvidas pelo Guardian e pela Bloomberg, começaram a ser usados pelas forças ucranianas na quarta-feira para ataques dentro do território da Federação Russa.

A confirmar-se a denúncia da Força Aérea ucraniana, seria a primeira vez que as Forças Armadas russas recorrem a um projéctil balístico intercontinental, uma arma com capacidade para transportar ogivas nucleares, desde o início da invasão do território ucraniano, em Fevereiro de 2022.

A Rússia levou a cabo vários ensaios com mísseis ICMB nos últimos anos, incluindo com o RS-28 Sarmat – a que a NATO chama de “Satan 2” –, um míssil com um alcance máximo de 18 mil quilómetros e que pode transportar até 16 ogivas nucleares. Vladimir Putin, Presidente russo, chegou a descrevê-lo como “invencível”.

O jornal ucraniano online Ukrainska Pravda cita, no entanto, fontes militares que falaram sob anonimato, que acreditam que o míssil disparado pela Rússia é o RS-26 Rubezh, com capacidade para percorrer cerca de 5800 quilómetros.

Na sequência das autorizações dos Estados Unidos e do Reino Unido para que as Forças Armadas ucranianas usem mísseis de longo alcance ATACMS e Storm Shadow, respectivamente, para atingir alvos militares dentro do território russo, o Kremlin acusou a NATO de “envolvimento directo” na guerra e prometeu uma resposta “apropriada e palpável”.

Enquanto se tenta perceber se o suposto disparo de um míssil intercontinental pela Rússia pode ser essa retaliação, teme-se uma enorme escalada do conflito. Esta quinta-feira, por exemplo, o ministro da Defesa da Hungria, Kristof Szalay-Bobrovniczky, anunciou a instalação de um sistema de defesa antiaérea junto à fronteira com a Ucrânia.

Para além da promessa de retaliação, a Rússia actualizou na terça-feira a sua doutrina nuclear, especificando que ataques “convencionais” de “Estados não-nucleares” com o apoio de “Estados nucleares”, recorrendo a aviões de guerra, mísseis de cruzeiro ou veículos não-tripulados são considerados como um “ataque conjunto à Federação Russa”, que tornam “possível uma resposta nuclear”.