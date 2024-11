Guerra de fome, crimes contra a humanidade, perseguição: por que razão o TPI mandou prender Netanyahu

Mandados de detenção contra líderes de Israel e do Hamas recebidos com repúdio em Telavive e Washington. Responsável pela Política Externa da UE diz que decisão deve ser “respeitada e implementada”.

Só faltou falar de genocídio nos fundamentos apresentados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) para emitir mandados de detenção contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant, numa decisão que também abrange o líder do Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (também conhecido como Mohammed Deif), que Israel acredita ter matado, mas cuja morte nunca foi confirmada. No caso do líder do Hamas, porém, fala-se no crime de extermínio pelos atentados de 7 de Outubro de 2023.