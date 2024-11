Pediu segurança para manifestantes pró-Palestina no Porto. Acabou expulsa da Assembleia Municipal

A intervenção de Isabel Oliveira na Assembleia Municipal (AM) do Porto durava há três minutos quando foi interrompida. O presidente daquele órgão, Sebastião Feyo de Azevedo (eleito pelo PSD) avisava que a munícipe, que falava durante o período reservado à intervenção do público, não podia fazer um “ataque” ao executivo, alegando que presidente e vereadores não estavam na sala. “Portanto, eu peço-lhe que veja o que vai dizer”, acrescentava Feyo de Azevedo, já perto do fim da reunião de segunda-feira à noite.

