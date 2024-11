Lisboa: Manutenção Militar Norte estará de portas abertas para mostrar o seu potencial para todas as artes

No fim-de-semana, será possível visitar as antigas instalações da Manutenção Militar Norte, no Beato, e ver um projecto para se erguer ali um pólo cultural. Há exposição de fotografia e ilustração.

As antigas instalações da Manutenção Militar Norte, na freguesia lisboeta do Beato, vão estar de portas abertas este fim-de-semana, das 11h às 17h. Durante estes dias, mostrar-se-ão as potencialidades do espaço para que possa vir a ser casa de várias artes e ter habitação acessível. Também nestes dois dias podem ser vistas exposições de fotografia e ilustração.