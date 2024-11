Filho da princesa da Noruega fica em prisão preventiva por violação e sem receber visitas

O filho da princesa Mette-Marit da Noruega vai ficar em prisão preventiva durante uma semana, depois de ter sido detido por acusações de violação, determinou o tribunal nesta quarta-feira. Marius Borg Høiby de 27 anos passou duas noites na esquadra, em Oslo, antes de a juíza decretar as medidas de coação para a próxima semana, que incluem a proibição de visitas ao enteado do príncipe herdeiro, Haakon.

Entretanto, o filho de Haroldo V reagiu à detenção de Marius, colocando total confiança na acção das autoridades. “Marius está a ser alvo de acusações graves, que serão tratadas pela polícia e pela justiça. Estou convencido de que farão um bom trabalho”, declarou o príncipe à estação pública norueguesa, NRK.

Sem revelar detalhes sobre a privacidade da família, Haakon lamentou que a situação com Marius tivesse chegado a este ponto. “Como família e como pais, sempre quisemos que Marius recebesse ajuda e há muito tempo que trabalhamos para o levar a um sítio onde possa receber mais ajuda. É algo a que damos muita prioridade. É preciso fazê-lo dentro do quadro estabelecido pelo sistema jurídico”, acrescentou o príncipe que está numa visita oficial à Jamaica.

A decisão do tribunal desta quarta-feira foi avançada pelo advogado do jovem de 27 anos, Øyvind Bratlien, que se revelou optimista, já que o Ministério Público pedia duas semanas de prisão preventiva e a juíza Anne-Lene vangen Hdneb determinou apenas uma. Ainda assim, vai apresentar recurso.

É a terceira vez que Marius Borg Høiby enfrenta problemas com as autoridades nos últimos meses. A polícia pedia duas semanas de prisão com medo que o jovem pudesse adulterar as provas do caso enquanto decorrem as investigações. O procurador, Andreas Kruszewski, informou que o arguido negou as acusações de ter violado uma mulher, bem como de ter ignorado uma ordem de restrição e conduzir sem carta de condução.

“A razão pela qual pedimos duas semanas de prisão é que entre a noite passada e esta manhã descobrimos outra violação. O caso diz respeito a relações sexuais sem penetração com uma mulher que não resistiu ao acto. Isto significa que estamos agora a investigar dois casos de violação”, explicou Andreas Kruszewski nesta quarta-feira à imprensa norueguesa.

A primeira violação terá acontecido em Março, na casa da vítima, e a segunda na casa de Marius, em Skaugum, há algumas semanas. A nova informação surgiu depois de a polícia ter encontrado vídeos no telemóvel do enteado do príncipe Haakon que acredita mostrarem a agressão sexual.

“A Polícia ampliou as acusações contra Marius Borg Høiby. A acusação inclui ainda um caso de violação do artigo 291.º-B do Código Penal por ter relações sexuais com alguém que está inconsciente ou que por outros motivos não se pode opor ao acto”, anunciaram as autoridades em comunicado na segunda-feira.

Marius Borg Høiby foi detido na noite de segunda-feira, quando estava com a ex-namorada, vítima da primeira violação e com que está proibido de contactar. Na sequência da detenção, a casa do jovem, na mesma propriedade onde vivem os príncipes, Haakon e Mette-Marit, foi revistada pela polícia.

Em Agosto, quando foi detido por destruir o apartamento da ex-namorada, Marius admitiu parte das acusações e reconheceu ter um problema de alcoolismo. A mãe, Mette-Marit, ainda não comentou publicamente o caso e tem estado afastada dos deveres reais por problemas relacionados com a fibrose pulmonar, com que foi diagnosticada em 2018.

O filho mais velho de Mette-Marit sempre manteve alguma distância dos compromissos oficiais, ainda que no passado tenha participado nas festas da família real. O jovem já teve vários trabalhos: foi editor de uma revista, entretanto encerrada e, depois, vendedor numa imobiliária.

Marius nasceu em 1997 quando Mette-Marit era solteira, fruto de um relacionamento com Morten Borg, que terminou ainda antes do nascimento do bebé. Em várias entrevistas, o príncipe Haakon confessou que foi o empenho da mulher na educação do filho, que o fez admirá-la ainda mais. Contudo, o facto de ser mãe solteira tornou-se um dos obstáculos para casar com o príncipe, tal como o passado com a toxicodependência ─ o antigo namorado foi preso por tráfico de cocaína em 1991. A união com o príncipe viria a acontecer em 2001.

Apesar da reputação, o casal de príncipes, que chegará ao trono em breve, goza de popularidade na Noruega e vai assumindo um número crescente de compromissos públicos, numa altura em que Haroldo V, com 87 anos, se afastou por motivos de saúde. Haakon e Mette-Marit têm dois filhos em comum: a futura rainha, Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18.