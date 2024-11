Encontro inusitado reúne a mulher mais alta e a mais baixa do mundo

São diferentes perspectivas de ver o mundo. A mulher mais alta e a mulher mais baixa do mundo encontraram-se para tomar chá em Londres, a propósito do Dia dos Recordes Mundiais do Guinness, nesta terça-feira. Jyoti Amge tem 62,8 cm, enquanto Rumeysa Gelgi mede 215,16 cm. As duas contaram que já se queriam conhecer-se há muito tempo, mas só agora surgiu a oportunidade. “Estou habituada a olhar para cima e ver pessoas mais altas do que eu, mas, hoje, fiquei muito feliz por olhar para cima e ver a mulher mais alta do mundo”, confessou a indiana de 30 anos.

O encontro, proporcionado pelo Guinness, aconteceu no hotel Savoy, em Londres, e resultou em fotografias caricatas, como a que Rumeysa Gelgi está a segurar em Jyoti ao colo. Enquanto bebiam chá e comiam scones, as duas falaram sobre os recordes mundiais que detêm e descobriram interesses em comum, como a beleza e a moda. “Conhecer a Jyoti foi maravilhoso. É muito bonita. Há muito tempo que estava à espera de a conhecer”, declarou a turca de 27 anos. E acrescentou, com humor: “Por vezes, foi difícil estabelecer contacto visual devido à nossa diferença de altura, mas foi óptimo.”

No final da manhã, as duas foram presentadas com distinções do Guinness e atingiram a categoria de ícones mundiais — o maior título possível no livro de recordes. “Vi-me entre todos estes artistas e desportistas de que sempre fui fã — é uma sensação indescritível”, celebrou a mulher mais alta do mundo. E Jyoti concordou, acrescentando: “Nunca pensei ser chamada de ícone. Não consigo explicar o quão feliz estou.”

Foto Michael Bowles

Foto Michael Bowles

Natural da Turquia, onde ainda vive com a família, Rumeysa Gelgi é a mulher mais alta do mundo desde 2021. Mede mais de 2,15 metros fruto de uma mutação genética da síndrome de Weaver, que leva ao crescimento anormal dos ossos, refere a sua biografia no site do Guinness.

Mundialmente, só são conhecidos 50 casos desta síndrome e Rumeysa é a única pessoa na Turquia a sofrer da patologia. Apesar de agora se considerar embaixadora da diversidade, nem sempre foi fácil, sobretudo por ter sofrido de bullying na infância. Actualmente, trabalha como web designer. “Os tratamentos médicos resultaram e já não estou a crescer mais”, revelou.

Além de ser a mais alta, Rumeysa é a mulher com as maiores mãos do mundo (24,93cm), com as costas mais compridos (59,90cm) e a pessoa com as maiores orelhas do mundo.

Já Jyoti, que nasceu em Dezembro de 1994, em Nagpur, na Índia, sofre de acondroplasia, que não permite o crescimento dos membros superiores e inferiores. Mas o tamanho nunca foi impedimento para a influencer que partilha o seu quotidiano nas redes sociais, bem como dicas de beleza e moda. “Esforço-me muito nas minhas redes sociais e é por isso que tenho muitos seguidores”, declara sobre a página com dois milhões de seguidores.

Desde 2015 que é a mulher mais pequena do mundo e o título também lhe tem valido alguns contratos de trabalho — como actriz, participou na série American Horror Story de Ryan Murphy. “Surgiram muitas dificuldades, mas foi a maior conquista da minha vida. Estou muito feliz por ter trabalhado com eles”, destaca, sem anunciar, para já, mais planos para o futuro na área da representação.