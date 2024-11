Ellen DeGeneres muda-se para Inglaterra depois da vitória de Donald Trump

A comediante tinha comprado uma casa de campo, em Cotswolds, antes das eleições, mas na sequência da vitória do republicano pretende mudar-se definitivamente.

A comediante Ellen DeGeneres e a mulher, Portia de Rossi, estão de malas feitas. O casal decidiu emigrar para Inglaterra e deixar os EUA depois da vitória de Donald Trump, avança o TMZ. De acordo com o site de celebridades, DeGeneres já tinha comprado a casa no campo inglês antes das eleições, mas depois de 5 de Novembro decidiu mudar-se definitivamente.

O jornal inglês The Telegraph também confirma a notícia e avança que a nova casa da comediante fica em Cotswolds, a duas horas de Londres. Ellen DeGeneres e Portia de Rossi terão ficado “muito desiludidas” com a vitória de Trump e decidiram “imediatamente” que era hora de “pôr-se a andar”.

Para já, nem a apresentadora, nem a mulher — casadas desde 2008 — reagiram publicamente à notícia de que iam deixar a Califórnia, apesar de algumas publicações já avançarem que as duas decidiram vender a casa da família em Montecito, na Califórnia. DeGeneres já não tem qualquer obrigação profissional em Hollywood, depois de o programa diário que apresentava ter sido cancelado, na sequência de um escândalo de assédio ligado ao talk-show em 2020.

Ellen DeGeneres estava entre a lista de figuras públicas que apoiou publicamente Kamala Harris na corrida à Casa Branca. “Não há nada mais poderoso do que uma mulher cujo tempo chegou! Mal posso esperar que Kamala Harris seja a nossa próxima Presidente”, escreveu no Instagram em Agosto, pouco antes de fazer um donativo de mais de três mil dólares para a campanha do Partido Democrata.

Dias antes das eleições, DeGeneres voltou a apelar ao voto na candidata democrata. “Vamos votar como se as nossas vidas dependessem disso. Porque dependem!”, declarou a comediante, que lançou recentemente um novo especial na Netflix, onde partilhou com o público o diagnóstico de perturbação obsessiva compulsiva (POC) e perturbação de hiperactividade e défice de atenção (PHDA)

Ellen DeGeneres não é a primeira celebridade a anunciar que vai deixar os EUA na sequência da vitória de Donald Trump. Na semana passada, soube-se que Eva Longoria se mudou com a família para o México e Espanha pela “mudança de ambiente” em especial na Califórnia. “A maioria dos americanos não tem tanta sorte. Vão ficar presos neste país distópico”, lamentou a actriz que também apoiou Kamala Harris.

Na corrida à Casa Branca, o Partido Democrata reuniu o maior apoio por parte de Hollywood com celebridades como Jane Fonda, Billie Eilish, Jennifer Aniston, Beyoncé, Bruce Springsteen, Julia Roberts, Oprah ou Eminem a participarem activamente na campanha de Kamala Harris e Tim Walz. Já Donald Trump era apoiado pelos cantores country Jason Aldean e Lee Greenwood, o actor Mel Gibson ou o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que já foi nomeado para o Departamento de Eficiência Governamental.