O sonho de Perlim volta a comandar o Natal de Santa Maria da Feira

Aos primeiros ares de final de Verão, começam a bater-nos à porta os clássicos de Inverno. A tradição é o que é, corre o risco de enfartar até os mais imbuídos de espírito natalício, mas a verdade é que mete-se o Natal e é tempo de pôr a magia e os sonhos a comandar a vida.

Na caderneta de cromos da época, o Perlim é um dos lugares com espaço reservado no pódio. Berço do encantamento e casa dos fiéis sonhadores, volta a transformar a Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira (e os arrabaldes) num parque temático com cheiro e sabor a Natal entre 23 de Novembro e 5 de Janeiro.

A tradição nasceu em 2008, com o nome Terra dos Sonhos, e todos os anos atrai milhares de visitantes. Aqui fala-se “perlinês” (a língua dos pês), atravessam-se portas mágicas, salta-se de árvore em árvore, passeia-se em comboios e trenós, desvendam-se mistérios e parte-se em busca de corações ou de cores desaparecidas. Porque, sustenta a autarquia, que a organiza, “não há criança, duende, gnomo ou fada que não tenha pelo menos um poder mágico.”

O ritual não se deita nas palhas douradas e, ano após ano, tem vindo a crescer em novidades. Nesta edição, a par da duração prolongada até Janeiro para “que as famílias desfrutem deste mundo mágico por mais tempo”, o evento faz gala de um novo trunfo: uma Parada dos Sonhos. Sai da Quinta do Castelo para as ruas do centro histórico, todos os sábados e domingos de manhã (pelas 10h45), levando consigo um rasto de “cor, alegria, música e dança”, figuras de estimação como o Perlim, a Pimpim, o Merlim, a Preciosa, o Pim, a Plim ou a Fada Piri, e 80 Soldadinhos ao Contrário, personagens que rejeitam o conflito e espalham uma mensagem de esperança e paz.

A magia faz-se sentir também na tradicional chegada do Pai Natal, momento que aqui se multiplica por 14, em dias diferentes, para que o privilégio chegue a todos.

No mapa das “perlinices” estão também o castelo da Fada Piri, Capitão Sonho e os seus piratas, uma Lapónia à medida, teatro, música, o circo Poseidon do Evolution Circus, escalada, arvorismo, slide, carrosséis, rampa de bóias, uma playzone da Lego, o comboio natalício, experiências com água, espectáculos de fogo-de-artifício, um Mercado de Natal no Largo do Rossio e uma pista de gelo para deslizar e “sentir a magia do Inverno” nos pés.

O parque está aberto de sexta a domingo, das 13h30 às 19h (excepto 29 de Novembro), e também nos dias 23, 26 e 30 de Dezembro e 2 de Janeiro. Quem estiver de olho na montra de guloseimas e artesanato do mercado, pode por lá passar nos seguintes horários: sexta, das 13h às 22h; sábado, das 11h30 às 22h; domingo, das 11h30 às 20h; e nos restantes dias, entre as 13h e as 20h.

A entrada diária no Perlim custa entre 7,50€ e 8,50€ (crianças dos três aos 12 anos, entre 6,50€ e 7,50€); a pulseira geral está disponível por 16€. Os bilhetes dão direito a usufruir de todas as diversões, com excepção do espectáculo de circo e da pista de gelo, pagos à parte.