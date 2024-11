Madalena Victorino: o turismo “veio, de alguma forma, matar e, simultaneamente, salvar” o Algarve

O turismo é um espectáculo. Literalmente: Rumor - À escuta da cidade, de Madalena Victorino, aborda o “fenómeno e o mistério do turismo no Algarve”. Estreia sexta-feira em Portimão.

O Cais3, na zona ribeirinha de Portimão, recebe na sexta-feira a estreia do espectáculo Rumor - À escuta da cidade, uma criação de Madalena Victorino, que aborda o fenómeno e o mistério do turismo no Algarve.

A obra de música, dança e palavra "resulta de um trabalho de investigação sobre a perda de identidade dos lugares, precisamente a partir do fenómeno do turismo que veio, de alguma forma, matar e, simultaneamente, salvar a região do Algarve", escreve a autora numa nota enviada à agência Lusa.

Como é que a identidade do território foi transformada pelo turismo, foi a pergunta de partida para esta criação de Madalena Victorino, reflectindo simultaneamente sobre o que o Algarve foi e o que se foi perdendo.

"Olhamos com cuidado e, ao mesmo tempo, com ironia, com sentido de análise todo este caminho que o Algarve tem vindo a fazer, assim como os seus habitantes e todos aqueles que vieram atrás do sonho algarvio, para podermos pensar o futuro", refere a autora citada na nota.

Por outro lado, questiona, "Como olhar o futuro a partir desta derrocada do sistema que começa a avizinhar-se e perante a qual é urgente revitalizar o pensamento e a acção sobre a germinação de novas realidades".

Com direcção de produção e assistência artística de Ricardo Falcão, Rumor conta com a participação de oito pessoas da comunidade de Portimão, bem como do Rancho Folclórico da Figueira, freguesia deste concelho algarvio do distrito de Faro.

O espectáculo estreia-se na sexta-feira, pelas 21h, no Cais3 - Gil Eanes, na zona ribeirinha, repetindo no sábado e domingo no mesmo local e à mesma hora, integrado na programação artística da associação Lavrar o Mar para as comemorações do centenário da elevação de Portimão a cidade.

Depois de Portimão, Rumor vai ser apresentado nos dias 13 e 14 de Dezembro na Casa do Povo de Alferce, no concelho de Monchique.

Mais informações sobre o espectáculo, agenda de apresentações e bilhetes no site da associação Lavrar o Mar.