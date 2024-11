A nova série do AXN está pronta para o colar ao ecrã

A nova série do AXN junta tudo o que se gosta num thriller: personagens intensas, reviravoltas inesperadas e uma história que não nos deixa desviar o olhar.

O AXN presenteia os seus fãs com uma nova série que vai deixar qualquer um colado ao ecrã.

High Country, uma série baseada numa história real, conta a história de Andrea 'Andie' Whitford (interpretada pela actriz Leah Purcell), uma detective que é transferida para a pequena cidade de Brokenridge, no Victorian High Country. É aí que fica encarregue de investigar o desaparecimento de um jovem viajante, mas rapidamente percebe que este caso poderá estar ligado a outros cinco desaparecimentos inexplicáveis, no deserto, e que nunca foram resolvidos.​ À medida que Whitford investiga cada caso, descobre uma teia de segredos que os habitantes locais parecem estar determinados a manter secreta​.

Intrigado?

A estreia está marcada para o dia 27 de Novembro, às 22 horas, no canal AXN. E pode marcar na agenda: todas as quartas-feiras, poderá contar com um novo episódio desta luta contra o tempo para resolver estes puzzles e descobrir o paradeiro destas vítimas.​