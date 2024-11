Jovens valem 40% das vendas do Passe Ferroviário Verde

No espaço de um mês, foram vendidas 30 mil assinaturas do Passe Ferroviário Verde, de acordo com a CP. Em comunicado, a empresa pública diz que, deste número, “61% são novos passes, enquanto 39% dos clientes fez a reconversão de assinaturas já existentes”.

Os dados, refere a CP no seu balanço, revelam “uma elevada adesão dos jovens, demonstrando a preocupação desta faixa etária com uma mobilidade mais verde e sustentável e a opção por viagens mais acessíveis”.

Assim, diz a empresa, “23% dos passes foram adquiridos por jovens entre os 21 e os 30 anos a que se somam mais 17% de assinaturas de jovens até aos 20 anos”, o que dá um total de 40% de passageiros com passe verde até aos 30 anos.

Uma das novas características deste passe, que custa 20 euros por mês, é a inclusão do serviço do Intercidades, em segunda classe, embora seja necessário reservar com até 24 horas de antecedência. De acordo com a CP, “já foram realizadas mais de 70 mil reservas de viagens em comboios Intercidades”.

No dia 7 de Novembro, o ministro dos Transportes, Miguel Pinto Luz, já tinha feito um primeiro balanço no Parlamento, referindo que tinham sido vendidos 22 mil passes ferroviários verdes em três semanas. Deste número, referiu o ministro, 59% foram adquiridos por novos utilizadores, o que, sublinhou, indicou que "a elasticidade do preço funcionou".

No ano passado, recordou Pinto Luz, foram vendidos 12.460 passes ferroviários nacionais (o anterior título de transporte nacional, criado pelo anterior governo socialista, que custava 49 euros e que só abrangia os comboios regionais).

O Passe Ferroviário Verde, que entrou em vigor no passado dia 21 de Outubro, tem um custo estimado de 18,9 milhões de euros por ano, pagos por compensação à CP através do contrato de serviço público.