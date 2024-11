Barry Eichengreen: “O meu conselho para a Europa é que importem gás natural dos EUA”

Barry Eichengreen, professor na Universidade da Califórnia e um dos maiores especialistas na história do sistema monetário internacional, esteve em Lisboa para participar no 43.º Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social – APHES, organizado pelo Gabinete de História Económica e Social do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão), onde alertou para os riscos que uma nova presidência Trump representa para o estatuto do dólar como divisa internacional e para a estabilidade dos fluxos comerciais internacionais.

