Contas negativas deixam FC Porto sob pressão de possível novo castigo da UEFA

Os efeitos da pressão generalizada em que estão as contas do FC Porto e o mau estado financeiro do clube alastram-se agora também à UEFA. No prospecto do empréstimo obrigacionista em que procuram angariar 30 milhões de euros, os "dragões" revelam que falharam o pilar da estabilidade, apresentando um défice de 55 milhões de euros entre as receitas e despesas relevantes para esta entidade do futebol internacional.

Deste valor, 43 milhões de euros devem-se à época 2022-23, enquanto os restantes 12 milhões foram registados em 2023-24. Os portistas devem ser agora obrigados a apresentar justificações perante a UEFA, adiantando que poderá ser também pedido um novo plano para garantir que este indicador será cumprido nas temporadas futuras.

Está o FC Porto em risco de falhar as competições europeias? É altamente improvável que isso venha a suceder, visto que os portistas asseguraram recentemente um encaixe de 50 milhões de euros num negócio de exploração comercial do estádio com a multinacional Ithaka, algo que permitirá - praticamente - regularizar a situação deficitária.

"O emitente já assegurou contribuições de participantes no capital próprio da FC Porto SAD, mediante a celebração de uma parceria com a Ithaka, que se consubstanciará no valor mínimo de €65.000.000, tendo já recebido €50.000.000 em Outubro de 2024. O referido aporte de capital no montante de €50.000.000 coloca o indicador de estabilidade, nas épocas 2022/2023 e 2023/2024, muito próximo do cumprimento, pelo que o emitente estima o cumprimento do mesmo na época 2024/2025", pode ler-se no prospecto.