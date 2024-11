Austrália com Itália nas meias-finais da Taça Davis

Foi com um “chest bumping” que Matthew Ebden e Jordan Thompson celebraram a qualificação da Austrália para as meias-finais da Taça Davis, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo. A dupla australiana venceu os norte-americanos Ben Shelton e Tommy Paul no decisivo encontro de pares, que decidiu o quarto-de-final disputado entre as duas selecções com mais títulos conquistados na prova.

O irónico é que o capitão dos EUA, Bob Bryan, membro da melhor dupla do mundo deste século – ao lado do irmão gémeo Mike Bryan –, tomou a decisão de preterir os especialistas Austin Krajicek e Rajeev Ram, em favor de Shelton e Paul, com a justificação de tentar surpreender os australianos. Indiferentes, Ebden, campeão no Open da Austrália e olímpico, e Thompson, vencedor no US Open e finalista em Wimbledon, aproveitaram os dois jogos em que dispuseram de break-points para desequilibrar o encontro que terminou com os parciais de 6-4, 6-4.

Lleyton Hewitt, também antigo número um de pares (e singulares) foi quem viu ganha a sua aposta em Thanasi Kokkinakis (77.º) – em detrimento de Alexey Popyrin (24.º) – que derrotou Ben Shelton (21.º), por 6-1, 4-6 e 7-6 (16/14). Kokkinakis salvou quatro match-points antes de concretizar a sétima oportunidade de fechar no mais longo tie-break da Taça Davis desde 2019. De seguida, os EUA igualaram através de Taylor Fritz (4.º), que bateu Alex de Minaur (9.º), por 6-3, 6-4.

Na meia-final de sábado, a Austrália vai defrontar a Itália, detentora do título, que venceu a Argentina.

Francisco Cerundolo (30.º) somou a décima vitória em 2024 sobre um top 20, ao derrotar Lorenzo Musetti (17.º), por 6-4, 6-1, mas Jannik Sinner igualou a eliminatória ao bater Sebastian Baez (27.º), por 6-2, 6-1. O número um mundial voltou ao court minutos depois para emparceirar com Matteo Berrettini e derrotar a dupla argentina composta por Maximo Gonzalez/Andres Molteni por 2-0 com os parciais de 6-4, 7-5.