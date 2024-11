Vhils: o momento egípcio do tecnocapitalismo

Uma nova exposição na Galeria Vera Cortês, em Lisboa, versa sobre a impermanência dos edifícios, a precariedade de todas as barreiras. “Mais do que a palavra, é a acção o que me deixa em paz.”

Alexandre Farto, conhecido artisticamente por Vhils, habituou-nos a intervenções gráficas brutalistas em várias cidades do mundo com dimensões extraordinárias e repercussão mediática. Nascido na margem sul do Tejo, é um graffiti writer, um artista visual, um empreendedor (co-fundador do colectivo Underdogs e com estúdio instalado no Barreiro, responsável por um grupo com cerca de 50 colaboradores) e um agente provocador apostado na acção directa sobre a materialidade dos lugares.