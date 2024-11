Sexta na TV: A Mulher, O Feitiço e o Assalto de Helicóptero

Mistério em Veneza, Entre Irmãos, Justiça Artificial, The Sex Lives of College Girls e o jogo entre Sporting e Amarante completam as sugestões do dia.

CINEMA

Mistério em Veneza

TVCine Top, 21h30

Hercule Poirot já está reformado e a gozar de uma vida pacata na bela cidade italiana de Veneza. Isto até aceder ao pedido de uma amiga para assistir a uma sessão espírita. Quando um dos presentes é encontrado morto, o famoso detective belga vê-se convocado a decifrar o sucedido. Kenneth Branagh protagoniza e realiza esta história de mistério passada alguns anos após Morte no Nilo. O argumento, de Michael Green, baseia-se em Hallowe’en Party (1969), de Agatha Christie.

A Mulher

RTP2, 22h54

Joan e Joseph Castleman são casados há mais de 40 anos. Ela viveu sempre à sombra do marido; ele é um escritor consagrado a quem acaba de ser atribuído o Nobel. Quando os dois viajam até Estocolmo para participar na cerimónia, algumas verdades serão reveladas. Com Glenn Close (nomeada para o Óscar), Jonathan Pryce e Christian Slater nos papéis principais, o filme é dirigido por Björn Runge e tem por base a obra homónima da norte-americana Meg Wolitzer.

Entre Irmãos

Hollywood, 1h25

Remake americano de Tudo o que Perdemos, da dinamarquesa Susanne Bier, com realização de Jim Sheridan e com Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal e Natalie Portman nos papéis principais. É a história de dois irmãos: Sam, responsável, pai de família e capitão no Exército; e Tommy, carismático, mas irresponsável e provocador. Quando Sam é dado como morto em missão no Afeganistão, cabe ao irmão prestar auxílio à família, criando laços com a cunhada e duas sobrinhas. Meses depois, recebem a notícia de que, afinal, Sam está vivo.

Justiça Artificial

Prime Video, streaming

Estreia televisiva do filme de Simón Casal (também co-autor do argumento, a meias com Victoriano Sierra Ferreiro) que projecta num futuro não muito distante a aplicação da inteligência artificial ao sistema judicial – uma possibilidade cada vez mais distante de distopias de ficção científica e mais perto de ser levantada pela sociedade algorítmica em que já vivemos.

Centra-se numa juíza que resiste à implementação de um sistema que promete acelerar e tornar imparcial a justiça. E que também encerra uma ameaça controladora. Verónica Echegui, Alba Galocha, Alberto Ammann, Tamar Novas, Lúcia Moniz, Afonso Pimentel e Marco d’Almeida integram o elenco desta co-produção luso-espanhola.

SÉRIES

O Assalto de Helicóptero

Netflix, streaming

Estreia. Em Setembro de 2009, Vastberga, nos arredores de Estocolmo, foi palco de um assalto que ficou na história por ter envolvido um helicóptero no saque milionário aos cofres da empresa de segurança G4S. Em 2017, depois de ter entrevistado alguns dos criminosos presos, o escritor Jonas Bonnier publicou um livro baseado no caso. Agora, a história desse golpe espectacular chega à Netflix na forma de uma minissérie sueca de oito episódios.

The Sex Lives of College Girls

Max, streaming

Entra na terceira temporada a raunchy comedy criada por Mindy Kaling e Justin Noble que segue os dilemas (sexuais e outros) de um grupo de universitárias – agora desfalcado por estar de saída uma delas, a personagem interpretada pela cantora e actriz Renée Rapp.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Amarante

RTP1, 20h40

Directo. Na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting, que ergueu o troféu em 17 ocasiões, recebe o Amarante, da Liga 3. É a estreia oficial de João Pereira como treinador dos “leões”, depois da “oficiosa” num jogo particular com a União Leiria, que se saldou em vitória para a equipa de Alvalade (5-2).

INFANTIL

O Feitiço

Netflix, streaming

Estreia. Com Vicky Jenson, co-realizadora de Shrek, atrás das câmaras, com o multi-oscarizado Alan Menken como compositor da banda sonora, e com muitos outros trunfos na equipa (ligados a Toy Story, Carros ou Uma Vida de Insecto, por exemplo), uma comédia de animação protagonizada por uma adolescente com problemas com os pais.

Até aqui, nada de novo. Só que ela é uma princesa (pouco ortodoxa) de um reino mágico, os progenitores foram transformados em monstros malcomportados e é urgente desfazer o feitiço. Rachel Zegler, Nicole Kidman e Javier Bardem emprestam-lhes as vozes.