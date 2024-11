Entre palcos e produções, João Só conseguiu fazer um disco seu: Tempos Livres

Num ano cheio de concertos e de discos, João Só lança finalmente um novo álbum: Nos Tempos Livres. Que é coisa que ele praticamente não tem, porque entre a família, as produções, os palcos e as canções que vai escrevendo para si próprio, os dias precisavam mesmo de ser maiores. “Está a ser um ano agitado, com muitas produções, ainda não entreguei os discos todos que tenho para fazer”, diz João Só ao PÚBLICO. “Infelizmente ou felizmente já me habituei, é o meu processo. E é o melhor, porque senão começo a pensar muito nas coisas e depois saem piores canções”

