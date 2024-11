Feira do Vinil regressa ao Palácio Baldaya e em 2025 passa a ser trimestral

Segunda edição da feira do vinil estreada em Junho ocupará o Palácio Baldaya, em Benfica, sábado e domingo, das 10h às 20h, Com discos e muito mais. A entrada é livre.

A primeira edição realizou-se em finais de Junho e, segundo os organizadores, foi um sucesso. Daí que regresse agora, em finais de Novembro, com mais participantes (de 20 passou para 34) e com a garantia de passar a trimestral, naquele mesmo espaço, já a partir de 2025. “A primeira edição foi fantástica, tivemos mais de 5 mil pessoas nos dois dias”, diz ao PÚBLICO Alexandre Barbosa, DJ e proprietário da loja de discos Sound Club Store, no Espaço Chiado (Lisboa), curador desta iniciativa que deu o primeiro passo no âmbito do projecto Benfica ComVida, a pedido (e com o apoio) da Junta de Freguesia de Benfica. Os participantes, segundo Alexandre Barbosa, também ficaram satisfeitos: “Tenho um livro que criei para eles assinarem e darem as suas opiniões. E dizem que foi a melhor feira de vinil em que participaram até hoje. Foi uma coisa mesmo boa.”

Como em Junho, além do vinil será comercializada música noutros suportes, como discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CD, DVD de música e ainda pratos de gira-discos, colunas de som ou amplificadores, tudo em espaços próprios. A actual lista de participantes, com lojas da especialidade, é extensa: Amaei (Associação dos músicos e editoras independentes), Lusitanian, +5, Áudiomanias, A Record a day, Carbono Amadora, CD Rarities Vinyl Rarities, Chasing Rabbits, Capitão Gancho, Discos Ó Fialho, Dig It, Equilibrium, Espiral Discos, Groovie Records, Glam-O-Rama,Jazz Messengers, João Carlos Callixto, Magic Bus, Mad About Records, Magia do Vinil, Pekaboo, Pantero Records, Portugal Records, Rui Remix, RecordManias, Raging Planet, Retrovisor, Roll Discos, Sound Club Store, Tabatô, Vinyl Experience, Variz e IMusicFly. A venda de materiais electrónicos relacionados com a música (pratos de gira-discos, colunas, rádios, gravadores de cassetes e outros) estará a cargo da loja Vintage Audio Lisboa.

Durante os dois dias que durará a feira, haverá música a cargo de vários DJ (cada um com uma hora de actuação): Alexandre Barbosa, Alex Ferrer, Bruno Brites, Bruno G, César Machia, Joe, Mário Marques, Miles, Nuno Arantes, Nuno Donnels, Nuno F, DJMJ, Orca, Pansorbe, Paulo Costa (vocalista dos Ritual Tejo), Rui Remix, TROLdoismil e Vítor Santos. Finda esta edição, as seguintes deverão ocorrer em Março, Junho, Setembro e Dezembro do próximo ano.

Foto Alexandre Barbosa DR

Nascido em 1962, Alexandre Barbosa, curador desta feira, iniciou-se como DJ em 1978 (na discoteca Porão da Nau), tocando desde então em inúmeras discotecas, bares e clubes. Foi o DJ residente na Expo’98, inclusive nas sessões de abertura e encerramento, produziu vários discos com DJ e produtores nacionais e organizou várias digressões de DJ de norte a sul do país.