Duarte lança em Venham Mais Vinte um olhar sobre a humanidade que andamos a perder

Foi há 20 anos que Duarte se estreou com Fados Meus (2004), não tendo parado de crescer para a música a partir daí. O disco mais recente, No Lugar Dela (2021), ainda começou a trabalhá-lo com José Mário Branco, mas a repentina e prematura morte deste impediu que esse trabalho fosse até ao final, já no estúdio. Agora, três anos passados sobre esse registo, Duarte lança Venham Mais Vinte, que, parafraseando um célebre álbum de José Afonso, Venham Mais Cinco, mais do que assinalar de forma mecânica os anos passados, deixa novas sementes para o futuro, num caminho certo.

