Autoridade da Concorrência autoriza controlo da Meo Arena pela Live Nation

Compromissos assumidos pela empresa americana, maior promotora de espectáculos do mundo, “garantem o acesso de todos os promotores à Meo Arena com base em condições razoáveis e não discriminatórias”.

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou esta quinta-feira que “decidiu não se opor” à aquisição de uma posição de controlo indirecto da promotora Ritmos & Blues e do consórcio Arena Atlântico, responsável pela gestão e exploração da Meo Arena, por parte da empresa norte-americana Live Nation, a maior promotora de espectáculos do mundo. Esta autorização foi possível na sequência dos “compromissos para resolver as preocupações identificadas pela AdC na sua investigação” assumidos pelo controverso gigante do entretenimento, pode ler-se no site da AdC.

Concretamente, os compromissos assumidos pela Live Nation “garantem o acesso de todos os promotores à Meo Arena com base em condições justas, razoáveis e não discriminatórias”, diz a Autoridade da Concorrência, referindo ter sido estabelecido “um limite máximo de utilização da Meo Arena pela Live Nation e pela Ritmos & Blues, de modo a permitir que os demais produtores tenham acesso à sala”. A empresa norte-americana terá também prometido salvaguardar “a liberdade de os promotores terceiros utilizarem a empresa de bilhética da sua preferência”. Recorde-se que o consórcio Arena Atlântico não só gere a Meo Arena como é responsável pela empresa Blueticket.

Os compromissos assumidos pela Live Nation junto da AdC reforçam ainda “as condições que visam impedir o acesso, por parte da Live Nation, a informação comercial sensível relativa aos promotores concorrentes que recorram à Meo Arena”.

A Autoridade da Concorrência levou a cabo uma investigação aprofundada à compra da Ritmos & Blues e do Arena Atlântico por parte da Live Nation depois de “ter considerado que a operação de concentração poderia resultar em entraves significativos à concorrência efectiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste, resultantes de restrições, totais ou parciais, no acesso à Meo Arena por concorrentes nos mercados de promoção de eventos ao vivo e de serviços de bilhética”.

A Live Nation promove todos os anos cerca de 40 mil concertos a nível mundial, estando presente em mais de 100 festivais — em Portugal, está associada ao Rock in Rio Lisboa — e gerindo (ou participando na gestão de) mais de 200 salas de espectáculos. A sua escalada começou em 2010, quando se fundiu com a Ticketmaster, gigante mundial no campeonato da bilhética. A fusão (que deu origem à Live Nation Entertainment) começou por ser recusada no Reino Unido, devido às questões polémicas que acarretava em matéria de concorrência — e só foi aprovada nos EUA após a assinatura de um acordo com o Departamento de Justiça, no âmbito do qual a Live Nation se obrigava a cumprir uma série de regras anticoncorrenciais.

A empresa já foi várias vezes acusada de quebrar estas regras, pressionando ilegitimamente bandas e promotores independentes para recorrerem aos seus serviços, ou aproveitando a sua posição hegemónica para inflacionar preços de bilhetes. Relativamente a este último ponto, a AdC afirma que os compromissos assumidos pela Live Nation “aplicam um congelamento de preços e adoptam salvaguardas para garantir que os preços da Meo Arena permanecem baseados em condições justas, razoáveis e não discriminatórias perante qualquer alteração hipotética futura”.​

Segundo estimava o canal norte-americano CNBC no início do ano passado, a Live Nation Entertainment​ detém, desde 2010, 70% do mercado de eventos ao vivo e de venda de bilhetes, espraiando-se entre o agenciamento de concertos, a gestão de salas, a bilhética e a gestão de carreiras de músicos e bandas — quer de forma directa, quer indirecta, através da compra de percentagens de empresas de management.​