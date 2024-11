Amélia Muge em livro-disco: os gatos ajudam a “encontrar um espaço de felicidade”

Quando terminou o álbum Amélias, lançado em 2022 e criado durante a pandemia, Amélia Muge tinha pensado, e disse-o, não voltar a gravar. Até que um gato, ou melhor, uma gata, se interpôs no seu caminho. “Comecei a escrever a partir de uma observação da Princesa, que é a gata da minha filha Cristiana, ainda no tempo da pandemia”, diz Amélia ao PÚBLICO. “E dei-me conta de que aquela presença me dava uma espécie de refúgio. Então comecei a consciencializar melhor, e a registar o que é que aquilo significava. Mas só por registar, como faço com muitas coisas.”

