Jeremy Dauber e Ricardo Araújo Pereira entram num bar e falam de humor judaico

Os Judeus e a Comédia é uma “história muito séria” escrita por Jeremy Dauber. Juntámo-lo a Ricardo Araújo Pereira, praticante e teórico do humor. Reencontram-se sábado, em Braga, no festival Utopia.

“Há uma insuperável desigualdade de forças entre nós e o mundo. O peso das coisas é demasiado difícil de suportar. Mas o mundo, aparentemente sólido e inexpugnável, tem uma vulnerabilidade – talvez a única. Permite que o olhemos de mais do que uma maneira”, escreve Ricardo Araújo Pereira no segundo volume do livrinho Coisa que Não Edifica Nem Destrói (edições Tinta-da-china, 2024), filho do podcast homónimo. O humorista parte da personagem de Shakespeare Falstaff, mas está também a falar do que o humor pode fazer. Para os judeus, o “peso das coisas” inclui milénios de perseguição e anti-semitismo. Também por isso, acreditam alguns especialistas, o humor e a comédia que praticam tem características particulares.