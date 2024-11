É Seed of a Seed, é Haley Heynderickx, eterna devota da simplicidade

Seis anos após I Need to Start a Garden, o mundo natural continua a ser o baluarte da jovem folkie em Seed of a Seed, álbum cuja desapontante segunda parte sabota uma promissora primeira.

Notícia para aquecer corações indie folk, dada no final do Verão: o regresso de Haley Heynderickx, jovem norte-americana capaz de nos revitalizar num compasso (é ouvir a ternurenta Jo, que suspende o tempo e coloca Betadine nas feridas emocionais), de nos desfazer no seguinte (é ouvir Worth it, em que a guitarra chora, a voz falha e a meiguice joga pingue-pongue com a dor, ao longo de oito minutos tão devastadores como empáticos e melodicamente perfeitos) e de, com a ajuda de uma pequena dose de autodepreciação e humor, nos ajudar a chegar ao final da pauta com um sorriso no rosto — é ouvir Oom sha la la, em que a sua cura autodiagnosticada para ansiedade, síndrome de impostora e outros males está numa declaração de intenções proferida quatro vezes, cada vez com mais exasperação: “I need to start a garden.”