Cancro do pâncreas será o segundo mais mortífero no país até 2035

O cancro do pâncreas deverá ser a segunda doença oncológica mais mortífera em Portugal até 2035, com mais de 2000 óbitos por ano, alertou esta quinta-feira um especialista.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022 foram registadas 2086 mortes no país devido a cancro do pâncreas, sendo a quinta causa de mortalidade por doença oncológica.

Os dados de 2022 indicam que o cancro que causa mais mortes é o do pulmão (5077), seguido do colorrectal (4809), do estômago (2578) e da mama (2578).

No âmbito do Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, que se assinala esta quinta-feira, o presidente do Clube Português do Pâncreas, Eduardo Rodrigues Pinto, disse à agência Lusa que têm sido feitos “alguns avanços em termos investigacionais” para detectar o cancro do pâncreas numa fase mais precoce, mas tem havido um aumento da incidência.

“Tem havido um aumento desta incidência e, por isso, pensa-se que em 2035 venha a ser a segunda causa de morte [por cancro] com mais de 2000 mortos anuais. São estas as perspectivas menos favoráveis que nos levam a alertar a população para tentar prevenir ou, quando não for prevenível, tentar diagnosticá-lo em estádios mais precoces”, salientou.

De acordo com Eduardo Rodrigues Pinto, as pessoas com cancro do pâncreas “são doentes complexos” que “devem ser geridos em hospitais com equipas multidisciplinares”.

“Os hospitais, actualmente, são estratificados como centros de referência e, portanto, este tipo de patologia deve ser tratado em centros de referência. Esses centros de referência incluem gastrenterologistas, cirurgiões, oncologistas e radiologistas. Tudo especialistas que se dedicam a este tipo de patologia”, realçou.

À Lusa, o médico especialista em gastrenterologia explicou que “apenas 20% dos doentes” se enquadram para “fazer um tratamento curativo” através de cirurgia. “Todos os outros serão, idealmente, candidatos a um tratamento com quimioterapia ou com radioterapia, sendo que, sempre que possível, os doentes devem ser incluídos em ensaios clínicos. No entanto, deve-se tentar ver novas terapêuticas que estejam em desenvolvimento para tentar ver se são mais adequadas ou não a cada doente”, indicou.

Um programa de rastreio do cancro do pâncreas

Eduardo Rodrigues Pinto lembrou que o cancro do pâncreas surge geralmente em pessoas com mais de 50 anos, avisando que “se tem verificado cada vez mais um maior número de diagnósticos em pessoas mais novas”​.

“Tem havido alguns avanços em termos investigacionais, como biomarcadores para detectar o cancro do pâncreas em fases mais precoces. Idealmente, no futuro, deveríamos ter um exame de sangue que permitiria este diagnóstico. Em termos dos tratamentos, os avanços têm sido na personalização do tratamento ao doente, através da realização de pesquisas de mutações específicas de cada tumor, em que depois direccionamos os nossos tratamentos ao tipo de mutação que cada doente apresente”, referiu.

O clínico disse ainda que, além da colonoscopia a partir dos 45 anos, deveria existir um programa de rastreio para a população geral, porque há pessoas com “história familiar de cancro do pâncreas, ou que tenham doenças crónicas com predisposição genética ou síndromes hereditários”.

“Existem algumas doenças em que existe uma incidência muito aumentada de cancro do pâncreas nesse tipo de pessoas, e esses doentes, no âmbito de protocolos de estudo, poderiam ser integrados em programas de rastreio realizados a nível hospitalar”, sustentou.

Entre os factores de risco, o tabagismo é o principal, seguido da obesidade. O consumo de álcool, sobretudo em doentes com pancreatite crónica, a diabetes mellitus, uma dieta rica em gorduras e carne vermelha ou o sedentarismo também estão associados à doença. “Tudo isto são factores de risco que devemos tentar explicar à população, no sentido de as pessoas mudarem os seus estilos de vida”, acrescentou.