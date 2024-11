Peixes raros no Chile ameaçados por projecto de extracção de lítio

A mais de 3700 metros acima do nível do mar, o “karachi” nada alegremente em densas águas salgadas, mas os habitantes locais receiam que um futuro projecto de lítio possa pôr em perigo este peixe. O Orestias ascotanensis é um pequeno peixe que atinge apenas 7,5 centímetros, mas que se tem vindo a adaptar às elevadas concentrações de metais pesados e à salinidade variável da planície de sal de Ascotan, no Chile.

A planície salgada também recebe muita radiação solar e regista variações de temperatura que chegam a 26ºC durante o dia e abaixo de zero à noite, como explica Marco Mendez, professor de biologia evolutiva da Universidade do Chile, à Reuters.

Os cientistas do centro de genoma do Instituto Millenium estudaram o peixe e descobriram genes que lhe permitem resistir a cada elemento do seu ambiente hostil, desde a radiação solar aos metais pesados e aos baixos níveis de oxigénio. O peixe também evoluiu para o fazer rapidamente.

“Vimos como o fizeram num curto espaço de tempo evolutivo, porque há outras variantes deste peixe em ambientes menos hostis”, refere Miguel Allende, director do instituto chileno. “Eles pegaram nesses genes e exacerbaram-nos", acrescenta.

Embora o peixe possa sobreviver em ambientes mais extremos, precisa de um ambiente para viver e os residentes da zona dizem que a exploração mineira de cobre tem vindo a reduzir as populações de peixes devido à extracção de água. “É isso que os está a prejudicar: quando tiram a água, os peixes morrem”, comentava Mauricio Anza, um residente local, que afirmou à Reuters que as pessoas da zona estão a trabalhar para preservar a flora e a fauna da região.

Mas Ascotan é também uma das salinas onde o governo chileno planeia avançar com um projecto privado de extracção de lítio, algo que, segundo os habitantes locais e os especialistas, deve vir acompanhado de garantias para salvaguardar o ecossistema.

“A actividade mineira, embora seja importante do ponto de vista económico, deve ser levada a cabo com o objectivo de assegurar que este ambiente muito particular não se perca para sempre”, concluiu Allende.