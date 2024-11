Vinhos da Serra de São Mamede e um festival de tascas e bodegas em Portalegre

Vinte produtores vitivinícolas da Serra de São Mamede, em Portalegre, vão participar Vinhos de Altitude — Serra de São Mamede e levarão ao evento, naquela cidade alentejana, mais de 100 vinhos de altitude. Promovida pela Câmara de Portalegre, a iniciativa será nos dias 6 e 7 de Dezembro e na Igreja de São Francisco. O objectivo é "celebrar o "terroir" e "a tradição vitivinícola" da região.

Em declarações à agência Lusa, a vice-presidente do município, Laura Galão, explicou que o evento, que vai na terceira edição, contará ainda com o lançamento de vinhos, sessões de cozinha ao vivo, degustações, harmonizações, colóquios, provas orientadas e apontamentos musicais.

"Vamos ter um conjunto vasto de actividades e, além destes factores, vamos ter em complemento um festival que vai reunir três tascas portuguesas e três bodegas espanholas", concretizou. O festival transfronteiriço, intitulado Tascas e Bodegas, vai dar a "degustar" ao público a gastronomia dos dois países "em complemento" com os vinhos de altitude.

A autarca recordou ainda que, em 2023, a iniciativa Vinhos de Altitude — Serra de São Mamede contou com "cerca de 2.500 visitantes" e disse esperar que a edição deste ano possa atrair "mais visitantes", não só portugueses como espanhóis.

O evento surgiu em 2021, com o objectivo de "dar a conhecer o melhor" que a sub-região de Portalegre tem para oferecer, desde o vinho à gastronomia, ao turismo e à cultura. Em comunicado, o município indica que, na sub-região de Portalegre, a Denominação de Origem Controlada (DOC) Alentejo compreende "640 hectares" de vinha, cuidados por "170 viticultores", representando "cerca de 3%" da área total do território alentejano.

"É uma das mais pequenas sub-regiões da DOC Alentejo, caracterizada pela altitude, predominância de solos graníticos / quartzo e clima mais fresco, que conferem uma marca distintiva aos vinhos", pode ler-se na mesma nota de imprensa.

O certame Vinhos de Altitude — Serra de São Mamede conta com a parceria da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, dos Vinhos do Alentejo e da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. No dia 6 de Dezembro, as portas estarão abertas entre as 18h e as 22h e no dia seguinte o horário será entre as 16h e as 21h.