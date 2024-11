Agentes da PSP atacados com sanita e tijolos na Cova da Moura

Durante a última madrugada uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) e um carro patrulha da PSP que se encontravam a fazer policiamento de rotina no interior do bairro Cova da Moura, na Amadora, foram alvo de arremesso de vários tijolos e de uma sanita, segundo noticiaram a TVI e o CM, e o PÚBLICO confirmou junto de fonte da própria força de segurança.

"Os objectos foram lançados de uma habitação, resultando danos no pára-brisas e tejadilho do carro patrulha, ficando este inoperacional para o serviço", explicou a mesma fonte, sublinhando que "a PSP manteve o reforço do policiamento no interior e exterior do bairro durante a noite".

Este tipo de animosidade contra as forças de segurança tem sido frequente, sobretudo no bairro da Cova da Moura, depois do episódio que levou à morte de Odair Moniz, baleado por um agente da PSP, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ).