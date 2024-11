Tecnologia do novo passaporte brasileiro, apresentado em Lisboa, aumenta segurança

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e a Casa da Moeda do Brasil, apresentaram à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal o novo passaporte brasileiro, que inclui atualizações de segurança e mudança no design. A apresentação ocorreu na segunda-feira (18/11), na sede nacional da PSP, em Lisboa.

O novo documento de identificação, além de ser indispensável para viagens internacionais, ganhou mais itens de segurança para conferir maior garantia de autenticidade e dificultar sua falsificação.

O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local. Uma novidade é que, pela primeira vez, na página de identificação, passa a constar o CPF do portador, em linha com adoção nacional do número de identificação único.

Os novos recursos de segurança do passaporte preveem imagens ocultas, visíveis contra a luz, impressão de grande precisão em três cores, fibras de segurança fluorescentes ultravioletas, além de perfuração a laser, entre outras medidas para impedir fraudes.

Fiscalização

Segundo o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, cada página do passaporte apresenta um design diferente, tanto impresso quanto em marca d'água, com imagens da biodiversidade do Brasil. Essa nova versão do passaporte brasileiro foi premiada pela High Security Printing como o melhor novo passaporte de 2023 da América Latina.

O novo documento começou a ser emitido no território brasileiro pela Polícia Federal no fim do ano passado. Já nas representações brasileiras no exterior, o passaporte passou a ser distribuído a partir do segundo trimestre de 2024.

A apresentação do novo passaporte à polícia portuguesa, segundo o cônsul, é resultado de uma prática rotineira junto às autoridades estrangeiras. O objetivo é permitir que os responsáveis pelo policiamento de fronteiras atualizem seus procedimentos de fiscalização.