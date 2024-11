AIMA não consegue completar 4 mil regularizações diárias. E imigrantes têm culpa

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A força-tarefa (estrutura de missão) da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) atingiu, no começo de novembro, a capacidade de atender 4 mil imigrantes por dia, com a abertura de 20 postos espalhados por Portugal. No entanto, o órgão não consegue completar esse número de processos.

A responsabilidade não é da AIMA, mas dos imigrantes. Além dos que faltam aos agendamentos, o que já levou a agência para migrações a emitir um comunicado sobre esse assunto, muitos comparecem aos postos sem os documentos necessários, que devem ser inseridos no sistema para completar o processo de regularização que resultará na tão sonhada autorização de residência em Portugal.

Os documentos que mais vezes faltam são os atestados de antecedentes criminais e a comprovação de endereço. Mas alguns chegam a comparecer aos centros da AIMA sem os passaportes. Faltando documentos, o processo de regularização fica parado e pode ser rejeitado.

Segundo a advogada Tatiana Kazan, os brasileiros não são a maioria desses casos. “Isso acontece, principalmente, com imigrantes asiáticos. Eles procuram um advogado ou um solicitador em cima da data do agendamento para obter os documentos, mas isso demanda tempo”, relata.

Ela afirma que essa é uma situação que recorrente. “Nesta terça-feira (19/11), atendi uma pessoa que não tinha o atestado de antecedentes criminais. Para os brasileiros, é mais rápido, mas, em outros, países pode demorar semanas”, acrescenta Tatiana.

Procuradoria ilícita

A advogada acredita que, muitas vezes, os imigrantes são vítimas de pessoas que cometem o crime de procuradoria ilícita, ou seja, que realizam atos como se fossem advogados sem estarem habilitados para isso. “Vários desses casos envolvem pessoas que recebem 50 euros (R$ 306) para fazer o upload dos documentos da Manifestação de Interesses, mas não entregam o login nem a senha ou até somem com o dinheiro do imigrante”, afirma.

Tatiana conta que, recorrentemente, os imigrantes acabam contratando um advogado um ou dois antes da data que têm de comparecer a um posto da AIMA ou mesmo no dia do agendamento. O problema é que os profissionais não podem fazer muita coisa se faltarem documentos. Ela recomenda aos imigrantes que não esperem o agendamento ser confirmado para providenciar os documentos. “O ideal seria começar a preparar a documentação necessária no dia em que foi feita a Manifestação de Interesses”, observa.

A falta de documentos atrapalha a vida até de quem recorreu à Justiça e entrou com processo contra a AIMA. No caso de o juiz decidir que é necessário o agendamento, isso não serve de nada para a legalização se o imigrante não tiver os documentos necessários. “O processo não anda e a autorização de residência pode ser rejeitada”, observa.

Para Tatiana, comparecer ao agendamento sem os documentos é revelador da postura do candidato ao título de residência. “Acho que, no caso dessa pessoa, a imigração não é levada a sério”, afirma.

Questionada pelo PÚBLICO Brasil, a AIMA não respondeu sobre qual é a percentagem de processos que não são completados porque os imigrantes comparecem sem os documentos necessários aos postos de atendimento e nem sobre qual a média de casos diários.