Salários dos políticos: PSD admite viabilizar fim do corte de 5% para futuros mandatos

A eliminação do corte de 5% no salário de titulares de cargos políticos – uma redução imposta pela troika há 14 anos – vai ser aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado, que se inicia esta sexta-feira, mas ao que tudo indica só se aplicará a futuros mandatos. Em cima da mesa estão duas propostas de alteração, do PSD-CDS e do PS, ambas com o objectivo de acabar com o corte, mas com um calendário diferente. Embora o PSD tenha insistido na “justiça” de aplicar esta medida com efeitos imediatos, é a proposta do PS – que propõe que o corte seja apenas aplicado a futuros eleitos – que reúne maior consenso e apoio parlamentar.

