PS “totalmente desconfiante” sobre previsão do Governo de aumento das pensões em 3,1%

Alexandra Leitão critica executivo da AD por estar disponível para perder permanentemente 660 milhões de euros anuais com a descida do IRC, mas não querer aplicar um terço desse valor em pensões.

Os socialistas esperam para ver, mas não estão nada confiantes no aumento previsto pelo Governo de 3,1% para as pensões mais baixas e para o Indexante dos Apoios Sociais (IAS). A líder parlamentar do PS realça que a lei de actualização das pensões pressupõe que o cálculo do aumento tenha em conta o índice de preços sem habitação, e o Governo está a usar o índice com habitação. Ou seja, tal como o PÚBLICO noticiou, o executivo, mais propriamente a ministra do Trabalho, poderá estar a avançar com um aumento sobrestimado em relação ao que deverá acabar por acontecer se se aplicar a fórmula de cálculo legal.