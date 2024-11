Quando Gouveia e Melo e um ministro entram num bar...

Nuno Melo encontrou-se às “escondidas” com Gouveia e Melo num bar de Lisboa.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, considerou normal que um governante desta área de soberania "tenha assuntos a tratar" com um chefe militar "onde seja", depois de ter sido divulgado, pelo jornal digital Página Um, um encontro com o almirante Gouveia e Melo, que decorreu num bar em Lisboa.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.