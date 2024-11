Bloco vai ter apenas uma deputada presente na sessão do 25 de Novembro

Bloquistas querem “denunciar a operação de desvalorização do 25 de Abril” e comprometem-se a propor o fim da celebração anual do 25 de Novembro “assim que houver uma maioria de deputados” para isso.

O Bloco de Esquerda (BE) vai fazer-se representar na sessão evocativa do 25 de Novembro na Assembleia da República, mas apenas por uma deputada e com o objectivo de "denunciar a operação de desvalorização do 25 de Abril". De futuro, os bloquistas querem acabar com as celebrações anuais desta data e deixam o compromisso de que vão fazer essa proposta "assim que houver uma maioria de deputados" que apoie a iniciativa.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento esta quarta-feira, o líder da bancada do BE começou por lembrar que o seu partido votou contra a proposta do CDS para celebrar anualmente o 25 de Novembro de 1975, tal como as restantes bancadas da esquerda. E deixou um "compromisso": "Assim que houver uma maioria de deputados, proporemos o seu fim", disse, argumentando que "não faz nenhum sentido assinalar o 25 de Novembro todos os anos na Assembleia da República".

Fabian Figueiredo indicou, ainda assim, que o BE "se fará representar por uma única deputada" na sessão solene da próxima segunda-feira, sem nomear qual, "cuja intervenção se resumirá a denunciar a operação de desvalorização do 25 de Abril, data fundadora da liberdade e da democracia".

Também o Livre estará presente na sessão, mas “opõe-se ao uso do 25 de Novembro como arma de arremesso político”. Em declarações no Fórum da TSF desta quarta-feira, a deputada Filipa Pinto considerou que esta sessão “encosta” o PSD e o CDS "à extrema-direita” e que “não faz sentido que a direita conservadora esteja a reclamar para si uma data com a qual nada teve a ver”, falando numa “tentativa inqualificável de diminuir a relevância histórica do 25 de Abril”.

Já o PCP anunciou que não vai mesmo estar presente na sessão, da mesma forma que recusou fazer parte do grupo de trabalho para preparar a cerimónia e que votou contra a proposta do CDS para celebrar esta data no Parlamento. Paulo Raimundo, secretário-geral do partido, explicou esta terça-feira que o PCP quer marcar a sua "inequívoca oposição e protesto" contra esta celebração, que acusa de fazer parte de uma "operação" com "objectivos antidemocráticos de desvalorização e apagamento do 25 de Abril".

Quem também não vai marcar presença é a Associação 25 de Abril, por defender que esta sessão “provoca uma enorme e clara deturpação dos acontecimentos vividos na caminhada para o cumprimento do programa do MFA [Movimento das Forças Armadas]". Já o general António Ramalho Eanes, antigo Presidente da República e comandante operacional do 25 de Novembro, que no passado recente já defendeu que datas como esta devem ser recordadas e não celebradas, aceitou o convite, segundo a agência Lusa.

A decisão de assinalar anualmente na Assembleia esta operação militar decorreu de uma proposta do CDS aprovada pelo PSD, Chega e IL com os votos contra das bancadas da esquerda (PS, BE, Livre e PCP) e a abstenção do PAN. Também o formato da cerimónia foi alvo de divergências entre as bancadas da direita e da esquerda — que não queriam que a sessão fosse igual à comemoração anual do 25 de Abril no Parlamento —, tendo a conferência de líderes acabado por aprovar um modelo semelhante, mas distinto.

IL e CDS também celebram fora do Parlamento Já à direita, os partidos não só vão estar presentes na sessão do Parlamento, como têm outros eventos planeados para celebrar a data. O CDS vai realizar um jantar comemorativo na Amadora com a presença do líder dos centristas, Nuno Melo, indicou fonte oficial do partido ao PÚBLICO. E a Iniciativa Liberal, que também propôs comemorar o 25 de Novembro no Parlamento em 2025, isto é, no cinquentenário da data, fará um jantar de comemoração no Porto. O partido de Rui Rocha partilhou o evento nas redes sociais, onde defendeu que a IL vai celebrar novamente o 25 de Novembro, mas "este ano ainda com mais força". "Nunca nos cansaremos de defender a democracia e a liberdade contra todos os que lutam para sermos uma ditadura", argumentam os liberais.

A sessão que se realiza na próxima segunda-feira terá, assim, direito a honras militares, hino nacional, discursos da deputada única e de todas as bancadas (encurtados em 30 minutos face à celebração do 25 de Abril), uma intervenção do presidente da Assembleia e um encerramento pelo Presidente da República.