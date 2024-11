O algoritmo do Instagram está viciado? Vais poder fazer reset

Já deste por ti na página Explorar do Instagram a ver fotos e reels que não te interessam porque – por engano – interagiste com uma publicação igual? Em breve vais conseguir reverter esse erro. Por enquanto ainda é só um teste, mas a função de fazer “reset” ao algoritmo do Instagram vai estar disponível para todos os utilizadores.

A novidade foi anunciada pelo Instagram numa publicação. Foi pensada originalmente para adolescentes, mas a empresa garante que vai estar disponível para todos, independentemente da idade. Com três cliques vais ser capaz de limpar as sugestões da página Explorar, Reels e os produtos que te aparecem no feed.

Os utilizadores também vão ser desafiados a deixar de seguir contas com as quais não interagem regulamente.

“As tuas recomendações vão começar a tornar-se personalizadas ao longo do tempo, mostrando-te conteúdo novo com base no conteúdo e nas contas com quem interages. Quando fazes reset, também vais ter oportunidade de rever as contas que segues e deixar de seguir as que partilham conteúdo que não queres ver”, lê-se na publicação.

Depois de apagar as tuas recomendações, não podes voltar a elas, alerta o Instagram.

Como funciona? No menu de definições e actividades, vai a “conteúdos sugeridos”. Nesse menu, “preferências de conteúdo”, terás a opção de fazer “reset de conteúdo sugerido”. Quando a seleccionas, o Instagram vai pedir-te que, antes de continuar com o reset, revejas quem segues e os tópicos que te aparecem nos anúncios Depois disso, se quiseres avançar, o teu histórico será apagado.

O objectivo é que “os adolescentes tenham formas diferentes de moldar a sua experiência no Instagram, para continuar a reflectir as suas paixões e interesses à medida que evoluem”, diz a rede social.

Esta nova funcionalidade surge alguns meses depois de terem sido lançadas as “contas para adolescentes”, destinadas a utilizadores com menos de 16 anos e que têm várias limitações nas funções, protegendo-os de conteúdos mais sensíveis.

Actualmente já dá para ter algum poder sobre as recomendações – em cada publicação, quando clicas nos três pontos ao lado, já podes dizer ao algoritmo se achas uma dada publicação interessante ou não.

Em Março, a Meta anunciou que ia parar de "recomendar proactivamente conteúdo político" de contas que os utilizadores não seguem nas suas plataformas. Também é possível reverter esta decisão: explicamos como neste artigo.